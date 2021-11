Radio Monaco ouvre son studio à New York et une nouvelle radio

Ce vendredi 12 novembre, à 21h, Radio Monaco lance ses premiers programmes depuis son nouveau studio de New York et inaugure la nouvelle radio « Radio Monaco 100% Mix DJ ».

A l’occasion de l’inauguration des bureaux de Radio Monaco dans la ville de New York, Joachim Garraud nous fait part de cette nouveauté et de sa conception. Voilà un studio au design assez particulier, puisque celui-ci est en forme de soucoupe volante. Pour le premier live prévu ce vendredi, et pour ceux et celles qui voudraient découvrir la ville américaine, le studio propose du contenu vidéo, dont un flux dans lequel le public pourra découvrir certains endroits les plus connus de New York.

Le parcours de Joachim Garraud

Formé chez Radio Maximum, première radio spécialisée dans la musique (dance, electronic…) en France, Joachim Garraud s’est engagé dans la co-production d’albums musicaux pour David Guetta et d’autres artistes. La voix du premier album de David Guetta Chris Willis lancera la soirée qui se poursuivra avec DJ Miss Milan, puis la diva House, Miriam Love.

Junior Sanchez, le référent du son newyorkais

Après Miriam Love, un DJ très connu de la scène newyorkaise sera présent, il s’agit de Junior Sanchez. 25 ans d’expérience, il fut le premier à animer les grandes soirées au club Pacha et dans la plupart des grands quartiers de New York (Queens, Bronx…). Et enfin, Joachim Garraud terminera la soirée avec une heure de mix : « Je ne voulais pas uniquement des DJs pour Radio Monaco, mais aussi des artistes qui chantent le type de musique qu’on écoute à New York » explique Joachim.