Faites-vous plaisir en échange de reconnaissance ? Peut-être inconsciemment d’ailleurs. C’est l’un des cinq driver. Lynda Pausé, coach en développement personnel, décrypte les drivers. Ce sont des messages contraignants. Ils sont portés par nos parents et finissent pas être gravés en nous. Evidemment, nous sommes tous dominés ou au moins conditionnés par quelques drivers dominants. Ils constituent notre personnalité.

Cap sur le deuxième driver : fais plaisir. Sa promesse est simple : si je fais plaisir à tout le monde, alors, j’obtiendrai de la reconnaissance.

Je suis quelqu’un de bien quand je fais passer l’autre avant mes propres besoins. Cette personne a peur du rejet ou de gêner. Donc, elle dit oui à tout et ne sait plus où donner de la tête.

Inconsciemment, la personne cherche à séduire pour conserver amour et reconnaissance. Elle a donc des relations plutôt superficielles.

Elle se suradapte et finit par se dévaloriser, voire dévaloriser les autres.

Les astuces de Lynda pour le Fais plaisir

Premièrement, pour vous défaire de ce besoin de toujours faire plaisir, posez vos limites. Osez dire non. Commencez déjà à vous faire plaisir d’abord.

Donnez exactement ce qu’on vous demande : pas plus. N’allez pas vous sacrifier.

Enfin, soyez authentique et vrai ! Cessez d’être gentil et lâchez la séduction. Vous avez le droit de ne pas plaire à tout le monde. Cela vous aidera à ne plus chercherez l’approbation des autres.

Idéal pour booster votre estime.