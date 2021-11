Les énergies renouvelables indispensables pour atteindre la neutralité carbone en France

Le Réseau de transport et d’électricité ( RTE ) a récemment publié son rapport sur l’objectif de neutralité carbone en France en 2050. Nathalie Michet en parle avec Jean-Louis Bal, le président du Syndicat des Energies Renouvelables.

RTE (Réseau de Ransport et d’électricité) a récemment présenté son rapport sur la stratégie énergétique de la France et l’avenir du système électrique du pays. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, comme Paris s’y est engagé, six scénarios sont sur la table, et pour chacun d’entre eux un développement massif des énergies renouvelables apparait indispensable. La grande question est de savoir s’il faut oui ou non continuer à miser sur le nucléaire, et surtout dans quelle proportion. Dans ce domaine Emmanuel Macron ne fait plus dans l’ambiguïté. Dans son allocution télévisée du mardi 9 novembre, le Président français a annoncé la construction de nouvelles centrales nucléaires sur le sol français.

Les énergies renouvelables au centre du jeu

De son côté le Syndicat des Energies Renouvelables considère que le rapport de RTE comporte une double bonne nouvelle. D’abord, parce qu’il indique qu’atteindre la neutralité carbone est possible. Ensuite, parce qu’il confirme que les énergies renouvelables seront amenées à monter en puissance. Selon le SER, les énergies renouvelables auront à l’avenir une place centrale pour réduire la dépendance énergétique de la France et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour y arriver, le syndicat estime qu’il faudra alléger la réglementation afin de faciliter l’installation de centrales photovoltaïques et de parcs éoliens, sur terre et en mer. A contre courant des polémiques sur les éoliennes, les professionnels assurent que la population française plébiscite ce type d’installations. Il en veut pour preuve un sondage commandé par le Ministère de la transition écologique et réalisé par Harris Interactive. Selon cette étude publiée en octobre dernier, 73% des Français ont une bonne image de l’énergie éolienne.

Quant à savoir si le scénario d’un mixe énergétique composé à 100% d’énergies renouvelables, SER reconnait que cela relève de l’impossible. Il estime que la France ne pourra pas atteindre la neutralité carbone sans le nucléaire.

Jean-Louis Bal, le président du Syndicat des Energies Renouvelables, est l’invité du Club de Radio Monaco.