La biomasse : le poids du vivant sur terre !

La biomasse : combien pèse l’Humanité face au vivant ? Déjà, sachez que la biomasse désigne de poids de toute la matière organique vivante, animaux ou végétaux, terrestres ou marins, existant sur notre planète.

Si les chiffres restent des estimations, on peut retenir quelques informations pertinentes. Aujourd’hui la biomasse totale pèserait 550 gigatonnes. Les végétaux à eux seuls représentent plus de 80% des organismes vivants, soit 450 gigatonnes sur les 550. Attention, dans ce cas, c’est le poids qui est pris en compte. Pas la quantité.

L’ensemble des animaux représente 2 gigatonnes sur les 550. C’est très peu, moins de 0,3%.

Parmi ces animaux, on distingue les mollusques, les oiseaux sauvages, les insectes, les animaux d’élevage et même les humains. La biomasse des oiseaux d’élevage et notamment des poulets est trois fois plus importantes que celle de tous les oiseaux sauvages.

De même pour les élevages bovins ovins et porcins. Ils sont 14 fois plus lourds que tous les mammifères sauvages terrestres réunis.

Par ailleurs, selon une étude publiée en 2020, le poids des objets fabriqués par les humains dépasserait celui de l’ensemble de la biomasse terrestre !

