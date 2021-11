L’agences des miracles : le roman feel good !

Sofia Giovanditti signe « L’agence des miracles ». Un livre feel good qui a remporté d’ailleurs le Prix du Roman Bien-être 2021. Ce concours est organisé chaque année par les Editions Jouvence.

Le roman feel good

L’agence des miracles narre les montagnes russes existentielles, entre déprime, espoir et renaissance. Lou a perdu goût à la vie, peu importe le nombre de livres de développement personnel ingurgités. Rien n’y fait. Heureusement, grâce à une amie et grâce aux synchronicités, Lou tombe sur l’agence des miracles. Une agence secrète new-yorkaise qui oeuvre pour le bonheur de chacun. Vous suivrez donc l’histoire de Lou, mais aussi celles de Josh et de Sarah.

Une ode à la magie de la vie. Une invitation, aussi, à observer tous les petits miracles quotidiens !

Sofia Giovanditti est Bruxelloise. Elle tient également un blog si vous voulez la suivre. Sans oublier son compte instagram empli de good vibes et de découvertes littéraires.

Chaque mois, retrouvez la pause lecture avec les Editions Jouvence. Tous les replay disponibles juste ici.