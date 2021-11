Les marchés financiers poursuivent leur dynamique haussière

Dans ce nouvel épisode de le Tendance des Marchés, nous recevons Laura Guihal de Société Générale Private Banking. Les bourses européennes se maintenaient dans le vert après six semaines de hausses consécutives sur l’Eurostoxx 50. L’indice Parisien poursuit sa progression en dépassant la barre des 7 100 points. Les bonnes publications des résultats du troisième trimestre et la confiance des investisseurs dans le maintien des politiques monétaires accommodantes soutiennent cette dynamique haussière et portent les indices vers de nouveaux records.

Du côté des valeurs, c’est la société BNP Paribas qui prend la tête de la bourse de Paris avec un gain de près de +3.30% sur la dernière séance. La banque réfléchirait à la cession éventuelle d’une de ses filiales américaines pour un montant allant jusqu’à 15 milliards de dollars. Cette semaine sera encore placée sous le thème de l’inflation, mais cette fois-ci sous l’angle de la consommation avec les résultats trimestriels des grands noms de la distribution américaine comme Walmart et Home Depot aujourd’hui, et les magasins Macy’s ce jeudi.

