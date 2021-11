Philippe Joannes, l’art culinaire monégasque s’invite à Dubaï

PODCAST : Rendez-vous avec Philippe Joannès, directeur des événements culinaires pour la SBM (Société des Bains de Mer).

Pour ce samedi, 250 convives ont assisté au cocktail de soirée au pavillon de Monaco. Depuis un an, Philippe Joannès et son équipe rencontrent des prestataires et vont sur les marchés afin de trouver des produits dans le but d’adapter les spécialités monégasques telle que le Barbajuan.

Aujourd’hui, la SBM soutient le pavillon monégasque en participant à l’événement. Cuisiniers, maitres d’hôtel, toute l’équipe est là pour encadrer cette semaine monégasque.