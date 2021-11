A Dubaï avec le Major Dréan, chef d’orchestre des carabiniers du Prince

L’Orchestre des Carabiniers du Prince était à l’honneur à l’occasion de la journée nationale de Monaco pour l’Exposition Universelle de Dubaï.

Les membres de l’orchestre des carabiniers sont avant tout des carabiniers du Prince et donc ils interviennent 24 heures sur 24, 365 jours par an, au Palais Princier de Monaco depuis déjà deux siècles. Pour apporter une touche d’éclaircissements, nous recevons le Major Dréan, de l’orchestre des carabiniers. La mission première de ces derniers reste néanmoins d’assister et de garantir la sécurité du Prince Albert II et sa famille.

A Dubaï, voilà un déplacement peu fréquent. La dernière exposition universelle à laquelle l’orchestre a participé est celle de Milan, où c’était moins complexe en termes de logistiques par rapport aux Émirats Arabes-Unis. Ils sont considérés un peu comme les « ambassadeurs culturels et militaires de la Principauté ». Parmi les chansons entonnées à Dubaï, on retrouve notamment l’hymne monégasque.