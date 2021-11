Activer ses défenses immunitaires avant l’hiver

Chaque mercredi RDV avec Lydia Bosson. Aromathérapeute passionnée, elle a également fondé l’école USHA VEDA basée en Suisse et dédiée au domaine de la santé au naturel. Aujourd’hui, elle vous dévoile ses astuces pour booster vos défenses immunitaires avant l’hiver.

Avant le changement de saison : prendre soin de soi

L’automne est bien entamé. Les jours ont raccourci et le froid arrive doucement. A ce moment, la fatigue fragilise nos défenses immunitaires. Et généralement, les premiers virus font leur apparition. Les changements de saisons nécessitent donc une réadaptation physique et émotionnelle. En automne, la rate et le pancréas sont plus sollicités. C’est pourquoi, Lydia vous conseille de vous tourner vers les hydrolats et des huiles essentielles destinés à les renforcer.

Les hydrolats et les huiles essentielles pour les défenses immunitaires

Cap d’abord sur l’hydrolat d’Angélique, à boire dans une tasse d’eau chaude. Idéal pour renforcer rate et pancréas, elle apporte également l’enracinement, la certitude et la confiance.

Vous pouvez utiliser aussi l’hydrolat de Thym à Linaol.

Sans oublier le ravintsara à consommer comme une tisane, même en cas de rhume.

Côté huile essentielle, zoom sur la myrte. Quelques gouttes suffisent ! Ensuite frictionnez la zone du coeur et du timus avec.

Vous pouvez aussi acheter de l’épinette noire et en disperser quelques gouttes sur le dos de vos mains. Ne reste qu’à masser vos surrénales (situés au dessus des reins). Cela permet de booster votre énergie et votre vitalité.

Attention, l’aromathérapie n’est pas sans contre-indication. Il est essentiel de se fier à un professionnel. Il est très important de tenir compte des éventuelles interactions avec des médicaments ou des produits cosmétiques.

Sachez qu’il existe des livres sur l’aromathérapie et des guides pour vous informer.

Lydia Bosson a écrit plusieurs livres :

Son nouveau livre – Guérir avec l’aromathérapie

L’aromathérapie énergétique – Guérir avec l’âme des plantes

Hydrolathérapie – Guérir avec les eaux subtiles des plantes

La tasse d’eau chaude à la santé de la vie

Grandir avec les huiles essentielles – Aromathérapie énergétique appliquée

L’ayurvéda jour après jours – Métamorphoser sa vie

Enfin, elle partage ses connaissances au niveau international via de multiples séminaires et conférences.