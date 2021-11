« Dragon Ball » de retour en jeu vidéo et « L’Arme Fatale » au cinéma

Comme chaque mercredi Cédric Biscay est avec nous sur Radio Monaco pour sa chronique Pop Culture. On commence avec Dragon Ball de retour en jeu vidéo, le titre est prévu pour 2022 sur Consoles et PC .

Et on termine cet épisode avec la saga « l’Arme Fatale » qui rempile pour un 5e épisode. Ce film devait être réalisé par Richard Donner mais ce dernier est malheureusement décédé en juillet dernier, à 91 ans. Petite anecdote, il avait tout organisé à l’avance et a distribué le rôle de chacun si sa vie s’achever avant la réalisation du film. La personne providentielle pour remplacer Richard Donner, c’est Mel Gibson qui, devant le fait accompli, sera devant mais aussi derrière la caméra.