Guillaume Rose (MEB) : « Dubaï, une terre extrêmement dynamique »

Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco Economic Board, nous fait part des relations monégasques avec les Emirats Arabes-Unis où se déroule l’exposition universelle de Dubaï. Ces dernières ont commencé notamment grâce à la signature d’une convention du Monaco Economie Board en 2018. Cette convention permet d’avoir des échanges réguliers avec Dubaï et les Emirats.

Dubaï est une terre extrêmement dynamique, notamment en termes d’économie. C’est aussi une terre très accueillante du point de vue des investissements et des entreprises. Une terre qui est à la recherche de débouchés, de business, d’échanges généraux et bien plus encore.

Retrouvez l’intégralité de l’émission de Radio Monaco à Dubaï :