Le Kobido : le massage du visage anti-âge !

Zoom sur le Kobido ce jeudi avec Farida Brahim, coach en beauté holistique et facialiste. Et c’est bien plus qu’un simple massage. Le Kobido est un rituel de beauté qui était utilisé par les impératrices japonaises. C’est un art traditionnel, au même titre que l’origami ou la cérémonie du thé, qui repose sur une grande rigueur.

Alors, oui c’est un soin de beauté mais qui est combiné à des techniques du shiatsu. Le Kobido va agir sur le sang, les muscles, la peau ou encore la lymphe. Résultat : un visage nettement plus détendu !

Le Kobido : un massage liftant et relaxant

Ce massage asiatique va stimuler la microcirculation cutanée ou encore le flux lymphatique. Cela permet un meilleur apport nutritif aux cellule, et en même temps un drainage des déchets métaboliques. A la clef donc un visage repulpé, rajeuni et éclatant de santé

Le Kobido aide aussi à raffermir les tissus cutanés et à relaxer les muscles pour lisser les rides d’expression. Tapotements, frottements, pincements ou encore pétrissages vont permettre de rehausser et de galber le visage. Le Kobido a aussi l’avantage de libérer les tensions musculaires. Idéal pour celles et ceux qui ont toujours la mâchoire contractée.

Découvrez donc tous les secrets et les rituels du Kobido avec Farida Brahim.