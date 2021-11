Le Monte Carlo Festivals à l’exposition universelle de Dubaï

Nous sommes en présence de Urs Pills, président de Monte Carlo Festivals, à l’exposition universelle de Dubaï. Comme son nom l’indique, le Monte Carlo Festivals est spécialisé dans les grands événements de festivités, dont le célèbre Festival du Cirque.

Le Monte Carlo Festival du cirque a été présent aujourd’hui à l’exposition universelle. A l’occasion de cette journée nationale de Monaco, il y a eu une présentation du cirque et ses valeurs. Après une année blanche pour cause de Covid-19, la prochaine édition aura lieu en janvier 2022 avec 80 artistes, des performances et des numéros acrobatiques qui vont au-delà de la normale.

Retrouvez l’intégralité de l’émission de Radio Monaco à Dubaï :

Crédit photo : ©Frédéric Nébinger