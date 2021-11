Exit le plastique à usage unique à Monaco !

D’ici 2024, le plastique à usage unique disparaitra à Monaco. La Principauté a présenté un plan en octobre dernier. Objectif : réduire progressivement le plastique à usage unique. Un combat quotidien puisque cette pollution a des conséquences très lourdes à la fois sur la biodiversité et sur la santé. Elle aggrave également le réchauffement climatique et le coût de son traitement reste élevé. Pour rappel, le plastique est produit à base d’hydrocarbure. Il ne disparait jamais vraiment de la nature mais se fractionne en morceaux de plus en plus petits. Puis, il empoisonne toute la chaîne alimentaire, l’eau et l’air. D’ailleurs, selon une étude du WWF, nous ingérons près de 5 grammes de plastique par semaine, soit l’équivalent d’une carte de crédit !

Exit le plastique

Monaco s’est déjà penché sur le plastique en 2016 en abandonnant les pailles et les touillettes, puis les couverts jetables, les confettis, ou encore les lâchers de ballons de baudruche. Ce nouveau plan, lui, va entrer en vigueur à partir de 2022. A cette date, les jouets en plastique disparaitront des menus enfants de certains restaurants. Adieu aussi les emballages autour de certains fruits et légumes frais.

Le secteur de la restauration à emporter ne pourra plus fournir systématiquement et gratuitement des couverts en plastique.

Ensuite, dès 2023, les restaurants ne donneront plus de couverts jetables pour les repas pris sur place.

Puis, en 2024 ce sera le coup d’arrêt à de nombreux ustensiles de table en matière plastique. Par exemple : les plateaux repas, les barquettes, les boîtes ou encore les saladiers.

Une mesure forte en faveur de la planète

L’interdiction du plastique à usage unique d’ici 2024 à Monaco a une double portée. D’abord avec un impact positif direct sur l’environnement. En parallèle, c’est aussi une excellente manière de sensibiliser les citoyens.

Si vous voulez, vous aussi, agir en faveur de la planète, n’hésitez pas à ramasser les déchets que vous croisez. Même si ce ne sont pas les vôtres.