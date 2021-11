Le trajet Paris-New York… en trois heures !

Aujourd’hui est un jour particulier dans l’histoire de l’aviation. Ce jour-là, le 22 novembre, marque le premier vol aérien de Paris à New York. La particularité de ce trajet est qu’il pouvait s’effectuer en trois heures et trente minutes. Vous l’aurez devinez, il s’agit bien du fameux « Concorde », cet avion plat, avec son nez pointu, sa vitesse supersonique. Nous sommes en 1977 lorsque le premier vol commercial entre la capitale française et la grande ville américaine a eu lieu.

La « bataille de la rentabilité » est déclarée en 1977

Impossible de le louper ! Avec ses 61 mètres de longs, son envergure de 25 mètres, sa vitesse pouvant dépasser les 2 300 km/h, et sa capacité à voler jusqu’à 18 000 mètres d’altitude, le Concorde mérite sa réputation : effectuer des trajets en un temps record. Un temps que nul autre appareil ne pourrait effectuer, pas même les célèbres Boeing 747. L’emblême du génie franco-britannique est venu concurrencer les Etats-Unis dans leur progression dans le domaine de l’aéronautique. Après d’inombrables vols de prestiges et d’essais, le Concorde a décollé le 22 novembre 1977, de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, à 11h11. Trois heures et demi plus tard, l’avion atterrit à l’Aéroport international John F. Kennedy de New York. Un tournant majeur pour l’histoire de l’aviation.

La fin d’un rêve

Mais tout ceci ne devait pas durer. Tout le monde se souvient de se qu’il s’est produit le 25 juillet 2000. Une date à jamais inscrite dans les mémoires, celle où le Concorde du vol Air France 4590, à destination de New York, s’est écrasé sur un hôtel à Gonesse, en Île-de-France, après avoir percuté un métal perdu sur le tarmac de l’aéroport qui a par la suite mis le feu à l’un des moteurs arrières. Le drame s’est déroulé juste quelques secondes après le décollage de l’aéroport de Paris Charles-De-Gaulle, provoquant la mort de 113 personnes. Il s’agit du seul accident ayant impliqué un Concorde. Un seul aura suffit, puisque cet accident conduit à l’arrêt définitif de l’exploitation de l’appareil supersonique à partir de 2003.