La seconde main pour les bambins : c’est malin !

La mode circulaire pour les enfants à la une sur Radio Monaco Feel Good. Comme chaque mois, Victoire Satto, co-fondatrice de The Good Goods, vous guide sur le chemin d’une mode plus responsable. Aujourd’hui, les plus jeunes sont à l’honneur. Comment composer une jolie garde robe pour son enfant, tout en étant plus respectueux de l’environnement ? Réponse avec Victoire.

La mode circulaire : KEZAKO ?

Déjà, pour bien comprendre, la mode circulaire c’est utiliser et réutiliser un vêtement jusqu’à ce qu’il n’y ait pas d’autre option que le recyclage ou la biodégradation. On pourrait aussi le résumer avec le concept des trois R : Réduire, Réutiliser ,Recycler. C’est donc l’option la plus éco-responsable pour renouveler la garde robe de vos enfants.

Quels sont les avantages ?

Argument non négligeable : le coût réduit. En effet, un enfant a régulièrement besoin de nouvelle tenue. La mode circulaire, comme par exemple la seconde main, est une bonne option pour habiller son enfant à un prix juste et raisonnable.

L’avantage pour les bambins c’est que les pièces de seconde main sont souvent en très bon état. C’est idéal aussi pour leur permettre de changer de style régulièrement.

Par ailleurs, les vêtements de seconde main sont moins toxiques que les vêtements neufs. Et oui, ils ont déjà subi plusieurs lavages, et sont donc moins dangereux pour la santé.

Enfin, pour les parents : miser sur la circularité c’est retrouver l’achat plaisir. Ils misent sur des modes de consommation plus responsables et ainsi ne culpabilisent pas.

Les plateformes de seconde-main

The Good Goods propose un annuaire virtuel pour retrouver des marques engagées et éthiques.

Voici la sélection de Victoire Satto pour vos bambins :

By Bamboù, Patatam ou encore RoseIndigo. Vous avez aussi Little Pop, Miladoré ou Il était plusieurs fois.

Bref, la seconde main a encore de très beaux jours devant elle ! Que ce soit pour les bambins, les adultes, ou encore équiper et décorer sa maison.

N’hésitez pas à découvrir LA BIBLE DU VINTAGE : le guide ultime pour passer (à) la seconde main