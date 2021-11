La série française « Dix Pour Cent » primée aux International Emmy Awards 2021

La série française « Dix Pour Cent », lancée en 2015, triomphe sur la plate-forme américaine Netflix. Aujourd’hui, elle a remporté le prix de la meilleure comédie.

Encore une très belle reconnaissance pour la série française. La saison 4 de “Dix Pour Cent” a remporté hier le prix de la meilleure comédie aux “International Emmy Awards” qui récompensent les meilleures productions de télévision en dehors des Etats-Unis, à New-York. “Call my Agent” – voici le surnom en Amérique – raconte le quotidien d’agents de stars. Avec cette particularité qui fait tout le sel de la série : dans chaque épisode, les vraies stars jouent leur propre rôle avec de l’humour et l’autodérision.

La « greffe » d’une efficacité » selon la scénariste

C’est une véritable consécration américaine pour la série française. La scénariste des trois premières saisons de « Dix Pour Cent », Fanny Herrero, a affirmé que la série a « vraiment voyagé à travers le monde grâce à Netflix » et que « c’est un bel accomplissement ». Lors d’une interview accordée à l’AFP, elle a expliqué que la série est certes « assez française, mais pas que ». « C’est un peu travaillé avec un esprit américain. On a comparé parfois ça à des comédies à la Lubitsch, qui sont fantaisistes. L’autodérision, c’est pas si français. » Elle a rajouté que ce succès est « la greffe d’une efficacité, d’une écriture et d’une fabrication venues des Etats-Unis et de nos obsessions et névroses françaises, notre côté bordélique et touchant ».