Le Goût de Nice dévoile ses calendriers de l’Avent 100% niçois

Notre guest aujourd’hui était Edwige Hernandez, chargée de promotion des boutiques « Le Goût de Nice », la marque qui vient de sortir des calendriers de l’Avent à l’approche du début du mois de décembre, synonyme de fêtes de fin d’année. Le cadeau idéal pour les adultes gourmands en édition limité. Retrouvez l’interview en intégralité via Radio Monaco.

Cette année, Le Goût de Nice propose sa version du calendrier avec des produits 100 % niçois. Dans une boîte ronde dorée ou argentée, 24 petits sacs numérotés du 1er au 24 décembre, comme le veut la tradition, dans lesquelles on trouve une surprise gourmande, salée ou sucrée. On y retrouve le savoir-faire local des producteurs et artisans présents habituellement en boutique :

Pâtisserie Serge Serain,

Les biscuits d’Amandine,

Le Moulin de Castagniers,

Le Domaine Lessatini,

Le Roy Albert,

Le Rucher Sainte-Marguerite,

Chocolaterie Patrice Arbona,

Champsoleil,

Tante Fine,

Le Syndicat Agricole d’Isola,

Le Domaine de la Source,

La Chocolaterie Alexis Monod.

En vente, depuis le 15 novembre, dans les boutiques Le Goût de Nice de Jean-Jaurès et NICETOILE au prix de 49 euros. A offrir ou s’offrir pour patienter jusqu’à Noël !