Comment bien débuter en aromathérapie ?

Chaque mercredi RDV avec Lydia Bosson. Aromathérapeute passionnée, elle a également fondé l’école USHA VEDA basée en Suisse et dédiée au domaine de la santé au naturel. Pour démarrer en aromathérapie, on ne sait pas toujours comment s’y prendre. Ou encore quelle méthode favoriser. Déjà, il est important de bien choisir ses huiles essentielles. Plusieurs critères importent. L’huile essentielle doit être pure, donc non diluée. Elle doit être naturelle, c’est-à-dire issue de l’agriculture biologique. Vous pourrez le vérifier via les labels AB, Cosmébio ou Ecocert. Vous devez également pouvoir identifier l’origine de la plante et son nom latin doit être mentionné.

Comment débuter en aromathérapie ?

Pour vos premiers pas, n’hésitez pas à diffuser des HE. Elles sont souvent employées pour mieux dormir, se détendre ou encore purifier son air. Il est essentiel d’acheter des appareils qui les diffusent à froid.

Vous pouvez aussi les utiliser dans l’eau du bain, avec du sel marin. Moment de détente garanti.

Le massage est aussi indiqué en mélangeant quelques gouttes d’une huile essentielle à de l’huile végétale. Lydia Bosson préconise le massage quotidien avant de prendre une bonne douche derrière.

Pour choisir votre huile, Lydia vous conseille aussi de les tester. De les respirer longuement à la recherche des sensations que vous éprouvez à cet instant.

Attention, l’aromathérapie n’est pas sans contre-indication. Il est essentiel de se fier à un professionnel. Il est très important de tenir compte des éventuelles interactions avec des médicaments ou des produits cosmétiques.

Sachez qu’il existe des livres sur l’aromathérapie et des guides pour vous informer.

Lydia Bosson a écrit plusieurs livres :

Son nouveau livre – Guérir avec l’aromathérapie

L’aromathérapie énergétique – Guérir avec l’âme des plantes

Hydrolathérapie – Guérir avec les eaux subtiles des plantes

La tasse d’eau chaude à la santé de la vie

Grandir avec les huiles essentielles – Aromathérapie énergétique appliquée

L’ayurvéda jour après jours – Métamorphoser sa vie

Enfin, elle partage ses connaissances au niveau international via de multiples séminaires et conférences.