La société AC Cleaner fondée par Alexandra Filippeddu

Chaque semaine sur Radio Monaco, on a rendez-vous avec Guillaume Rose, directeur générale exécutif du Monaco Economic Board (MEB) pour découvrir les acteurs économiques de la Principauté de Monaco. Aux dernières nouvelles, les femmes entrepreneures sont de plus en plus nombreuses en Principauté. Guillaume Rose nous cite un exemple très concret : la société AC Cleaner dont la directrice fondatrice est Alexandra Filippeddu qui est avec nous.

AC Cleaner a été fondée en 2016 avec un objectif majeur : la désinfection microbiologique de tous les systèmes d’aération mais aussi la désinfection active grâce à des modules.

A écouter également :

Crédit photo : AC Cleaner Monaco (Facebook)