La beauté holistique avec Farida Brahim

Le jeudi vous prenez soin de vous grâce à Farida Brahim. Elle est coach en beauté holistique et facialiste. Justement, aujourd’hui vous allez découvrir cette autre manière d’envisager la beauté avec elle. La beauté holistique prend la personne dans son entièreté. Le but : s’intéresser à la dimension multifactorielle pour ne rien laisser au hasard et rayonner de plus belle !

La beauté holistique : le principe

Pour la petite histoire, holistique vient du grec « Holos » qui signifie « entier ».

Notre apparence ne peut pas être détaché de nos sensations et de nos émotions. Ni même de nos relations aux autres ou à notre environnement. Ainsi, la beauté passe donc par de multiples facteurs comme l’alimentation, l’activité physique ou encore le sommeil.

Farida Brahim conseille aussi de pratiquer la pleine conscience lorsque vous appliquez une crème sur votre visage. Il est idéal de se concentrer sur le moment présent. Faites une chose à la fois. Connectez vous à vos sens et vos émotions.