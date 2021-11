Une offre Black Friday chez Nintendo et une brouille entre Miramax et Quentin Tarantino

La minute Popo Culture avec Cédric Biscay de Shibuya Productions. Au programme, le Black Friday approche à grands pas et Nintendo propose une offre intéressante pour la console Switch. Pour 270 euros, vous aurez droit à un pack regroupant la console standard, le jeu Mario Kart 8 au format dématérialisé et 3 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online.



Des tension entre Quentin Tarantino et Miramax

Une dispute qui touche un peu toutes les industries et, en l’occurrence, le cinéma car Tarantino s’était mis en tête de produire des NFT liés à 7 scènes manuscrites et non utilisés de son scénario de Pulp Fiction. Son plan était d’ y ajouter un commentaire audio exclusif révélant un secret concernant le film et son créateur et ensuite vendre le tout aux enchères.