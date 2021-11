Arrêtez de vouloir être parfait !

Lynda Pausé, coach en développement personnel, décrypte les drivers. Ce sont des messages contraignants. Ils sont portés par nos parents et finissent pas être gravés en nous. Evidemment, nous sommes tous dominés ou au moins conditionnés par quelques drivers dominants. Ils constituent notre personnalité. Cap sur le troisième driver : le sois parfait. Sa promesse : nous pourrions et devrions être parfaits sur tous les points. Si ce driver est trop exacerbé, vous recherchez sans cesse la perfection. Vous avez envie de tout maitriser. Vous avez peur de perdre le contrôle notamment.

Cette recherche de perfection emprisonne. Puisque vous n’osez pas prendre de risque, de peur que ce ne soit pas parfait. Par ailleurs, vous n’aimez pas déléguer, vous vous surmenez au travail par exemple.

Inconsciemment, vous vous sabotez et allez procrastiner. Le but : ne pas effectuer la tâche qui ne sera jamais parfaite à vos yeux.

Face au « Sois Parfait » les conseils de Lynda

N’hésitez pas à définir des objectifs plus petits. Vous pouvez aussi découper un gros objectif en plusieurs étapes. Cela vous aidera à ne pas procrastiner ou à ne pas vous saboter.

Autre point : acceptez l’erreur. La perfection est un leurre. Puis, osez improviser et prendre des risques. Ce sont des étapes importantes pour vous aider à lâcher le contrôle.

Enfin, déléguez et félicitez votre aidant.

Nul n’est parfait et nous avons le droit de faire des erreurs. Si vous apprenez à tolérer vos erreurs, vous libérez également l’autre en face. Vous lui donnez l’opportunité de lâcher prise.