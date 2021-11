Le Black Friday, un genre de « vendredi noir » pour les marchés en difficultés

Dans ce nouvel épisode, Alexandre Rollando nous parle de l’impact du Black Friday de cette année. Alors qu’un nouvelle vague de Covid-19 se concrétise en Europe, la découverte d’un nouveau variant appelé « Mu », en provenance une nouvelle fois d’Afrique du Sud, a précipité les marchés dans un nouveau tourbillon de réduction du risque massif dans cette dernière journée de Black Friday.

Les principaux indices de marchés un peu partout dans le monde clôturent la semaine en nette baisse, entre -2% et -5%. Des nouvelles restrictions sanitaires sont en train d’être annoncées en plus de celles déjà en place, à l’image du nouveau confinement total en Autriche ou la troisième dose de vaccin imposée en France, et cela fait craindre un coup de frein à la reprise économique en cours pour les acteurs des marchés.

