Le rétrofit : du thermique à l’électrique !

Coup de projecteur aujourd’hui sur le rétrofit avec Florent Favier. Chaque mois, Florent met en lumière un « solutionneur ». Un aventurier engagé dans la course contre les menaces environnementales, à grand renfort d’innovation.

C’est le cas d’Aymeric Libaud, 51 ans, résidant à Orléans. Il a fondé son entreprise Transition One pour soutenir la transition écologique et s’engager. Son entreprise innove dans le rétrofit.

Le rétrofit : KEZAKO ?

Le rétrofit c’est modifier une voiture d’occasion (rétro) ayant un moteur thermique (essence ou diésel) en l’équipant d’un moteur électrique. Ainsi, vous gardez votre ancien véhicule et vous vous retrouvez avec une voiture moderne ! Votre véhicule ne part pas à la casse et n’émet plus de CO2. Côté autonomie, il faut compter sur une moyenne de 100 kilomètres. Ce rétrofit, porté par Transition One, répond donc à la grande majorité de nos transports du quotidien. En effet, en moyenne nous parcourons 26km par jour entre le domicile et le travail !

Côté portefeuille, c’est une belle économie lorsqu’on troque de l’essence ou du diesel pour de l’électricité. On passe ainsi de 7 à 2 euros pour parcourir 100 kilomètres.

Vous devriez pouvoir tester ces voitures d’ici au premier semestre 2022 !

Chaque lundi, Florent Favier vous présente des innovations en faveur de la planète. Sa mission : vous sensibiliser aux grandes causes environnementales, sans être moralisateur.