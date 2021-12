Bien diffuser ses huiles essentielles !

Chaque mercredi RDV avec Lydia Bosson. Aromathérapeute passionnée, elle a également fondé l’école USHA VEDA basée en Suisse et dédiée au domaine de la santé au naturel. Pour profiter de tous les bienfaits des huiles essentielles, vous pouvez les diffuser. C’est en effet une approche très simple et qui désinfecte en même temps l’atmosphère. Lydia Bosson est formelle : les huiles essentielles peuvent influencer vos fonctions physiques et psycho-émotionnelles.

Quelle huile essentielle diffuser ?

Vous pouvez adapter l’HE au contexte. Par exemple, dans un bureau, misez sur du citron, du romarin ou encore de l’eucalyptus. Ainsi, ces huiles vont désinfecter l’atmosphère, tout en contribuant à une meilleure concentration.

Si vous êtes à la recherche de créativité et d’inventivité, cap sur l’orange ou encore la bergamotte. Vous pouvez d’ailleurs les mélanger à un peu de lavandin ou du bois de Hô. Vous profitez de l’effet désinfectant tout en boostant votre imagination.

Les huiles essentielles sont bactéricides, virucides et fongicides.

Pour diffuser correctement vos HE, il faut les diffuser à froid. En effet, dès qu’elles sont chauffées, vous altérez leurs propriétés thérapeutiques.

Attention, l’aromathérapie n’est pas sans contre-indication. Il est essentiel de se fier à un professionnel. Il est très important de tenir compte des éventuelles interactions avec des médicaments ou des produits cosmétiques.

Sachez qu’il existe des livres sur l’aromathérapie et des guides pour vous informer.

Lydia Bosson a écrit plusieurs livres :

Son nouveau livre – Guérir avec l’aromathérapie

L’aromathérapie énergétique – Guérir avec l’âme des plantes

Hydrolathérapie – Guérir avec les eaux subtiles des plantes

La tasse d’eau chaude à la santé de la vie

Grandir avec les huiles essentielles – Aromathérapie énergétique appliquée

L’ayurvéda jour après jours – Métamorphoser sa vie

Enfin, elle partage ses connaissances au niveau international via de multiples séminaires et conférences.