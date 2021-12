Monaco Telecom lance officiellement sa nouvelle fibre pro dans la Principauté

L’équipe de Monaco Telecom s’est réunie la semaine dernière pour le lancement officiel de la nouvelle fibre pro. Une innovation technologique destinée à plus de 4 000 entreprises monégasques dont la qualité des infrastructures numériques est devenue un facteur de compétitivité indispensable.

Avec cette fibre, non seulement les entreprises auront un accès rapide au réseau Internet, mais elles n’auront plus à se soucier des perturbations du réseau grâce à la stabilité de ce dernier. En plus de la 5G lancée en 2019, la Principauté est plus que jamais une terre d’entreprise dans laquelle la densité des PME et TPE est très diversifié. Pour Martin Péronnet, directeur de Monaco Telecom, le futur c’est maintenant.

Autre point très important : la sécurité. Car l’objectif de la fibre n’est pas d’offrir seulement un réseau Internet rapide et stable, mais aussi sécurisé. Grâce à cette fibre pro avec sécurité intégrée, tous les accès aux données personnelles d’autrui seront protégés en cas d’attaques visant les entreprises. Un problème récurrent à Monaco et dans le reste du monde où 58% des attaques visent les TPE. C’est l’une des raisons majeures qui ont conduit à la réalisation de la fibre pro, d’après Patrick Bouffel, responsable du réseau chez Monaco Telecom.

Performance, stabilité, sérénité et sécurité, voici les attentes auxquelles la fibre pro doit répondre. Aujourd’hui, 80% des entreprises sont déjà éligibles à la fibre. A partir de janvier 2022, elles le seront toutes sur le territoire monégasque. Il suffira de demander le raccordement afin d’obtenir un réseau fibre efficace.