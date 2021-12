Le yoga des yeux contre la fatigue oculaire

Le jeudi vous prenez soin de vous grâce à Farida Brahim. Elle est coach en beauté holistique et facialiste. Aujourd’hui, elle vous présente le yoga des yeux. Une méthode douce issue de la médecine ayurvédique. Elle a été popularisée par le Dr Bates, un américain et le Dr Agarwal, un indien, en 1920. C’est donc une gymnastique oculaire pour entrainer les yeux ou encore mobiliser leurs muscles. Objectif : leur éviter la fatigue oculaire et améliorer la sécheresse également.

Le yoga des yeux : détente garantie

Si vous passez de longues heures devant un écran, vous faites partie des personnes les plus touchées par cette fatigue oculaire. Idem, si vous pratiquez un travail de précision qui mobilise beaucoup vos yeux.

Alors Farida vous propose plusieurs exercices simples pour vous octroyer des pauses. Quelques minutes suffisent pour détendre vos yeux et surtout les faire bouger!



Pour une bonne efficacité, pensez à pratiquer chaque exercice au moins une dizaine de fois. Entre deux séries de mouvements, vous pouvez mettre vos mains sur les yeux pour faire le noir.

Attention pour pratiquer ces exercices, il faut retirer vos lunettes et lentilles de contact.