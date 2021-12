Les principales bourses européennes sont reparties de l’avant

Les actions européennes ont effacé une partie des lourdes pertes enregistrées vendredi à la suite de la découverte d’un nouveau variant Covid-19. Les scientifiques évoquant pour le moment des symptômes léger chez les patients infectés par ce variant et le fait que des laboratoires sont déjà sur le pont pour tenter d’adapter leur vaccin. La Tendance des marchés avec Benjamin Ducongé.

Les investisseurs adoptent donc un point de vue plus mesuré en attendant d’y voir plus clair dans cette situation où les répercussions économiques et sanitaires de ce nouveau variants sont encore inconnues. L’indice européen Euro Stoxx 50 rebondit ainsi de +0,50 % sur la séance d’hier.

