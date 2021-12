« Sois fort » : apprenez à accepter vos faiblesses !

Lynda Pausé, coach en développement personnel, décrypte les drivers. Ce sont des messages contraignants. Ils sont portés par nos parents et finissent pas être gravés en nous. Evidemment, nous sommes tous dominés ou au moins conditionnés par quelques drivers dominants. Ils constituent notre personnalité.

Aujourd’hui, zoom sur le quatrième driver : Sois fort ! Si ce driver est présent, pour vous, la vulnérabilité n’est pas une option. Vous voulez toujours prouver que rien ne vous atteint, car vous êtes le plus fort.

Sois fort : faiblesse interdite !

Votre souhait : être solide et le montrer. Généralement, lorsque ce driver est activé, vous cherchez à avoir le dernier mot. Vous recherchez aussi la reconnaissance de votre valeur par peur d’être trahi ou rejeté. La liberté et le pouvoir vous attirent. Parfois, vous vous montrez susceptible, intolérant face aux faiblesses des autres et sans cesse surmené.

Les conseils de Lynda Pausé

D’abord, il est important de reconnaitre et d’accepter votre vulnérabilité. Vous êtes humain. Puis, apprenez à accueillir vos ressentis et vos émotions. Vous pouvez aussi vous appuyer et travailler sur l’intelligence émotionnelle.

Sans oublier de pratiquer la tolérance. Soyez compréhensif avec les autres, moins exigeant.

Lâcher prise ne pourra vous faire que du bien. En effet, vouloir être le plus fort n’est qu’une illusion qui conduit au surmenage.