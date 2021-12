5 gestes efficaces en faveur de la planète !

Comment protéger la planète ? Quelles gestes simples et efficaces peuvent-être mis en place ? Réponse aujourd’hui avec Florent Favier. Pour débuter, sachez qu’il y a deux menaces principales pour l’environnement. La première c’est le dérèglement climatique. La seconde, la disparition de la biodiversité.

Quatre facteurs sont derrière ces deux menaces. L’exploitation des ressources naturelles animales, végétales et minérales. Ici on parle de l’agriculture, la pêche, les forages ou encore l’extraction minière. Puis, l’énergie : notamment celle issue des ressources fossiles. Ensuite, la pollution : chimique, plastique, médicamenteuse, pollution de l’air, des sols… Enfin l’artificialisation des espaces naturels. Le béton prend de plus en plus de place.

Les bons gestes à adopter pour la planète

Première étape : ayez des choix alimentaires exigeants. Préférez autant que possible les produits locaux, bios et non industriels. Pour la viande, tentez de la limiter en misant sur la qualité.

Ensuite, alors que les fêtes approchent, évitez les cadeaux bon marché. Pourquoi pas miser sur des expériences à vivre en famille pour se créer des souvenirs ?

Florent Favier conseille de prêter attention à votre consommation de médicaments. On y pense peu, mais ils ont un effet dévastateur sur la biodiversité car ces molécules finissent dans l’environnement.

Bien sûr, ne prenez pas l’avion à la légère. Il n’est pas question non plus de renoncer à voyager, mais plutôt de bien sélectionner la fréquence et les destinations.

Enfin, diminuez votre consommation d’outils digitaux ou connectés, de vidéos Youtube et nettoyez vos emails !

Florent Favier, conseiller en transition environnementale, anime My Positive Impact chaque lundi sur Radio Monaco Feel Good.