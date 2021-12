Nanaba : l’appli ludique et éducative !

Zoom sur l’application NANABA. Elle a été co-fondée par Anne-laure Monier et Olivier Guerin. Un allié de taille, made in Côte d’Azur, pour vos enfants ! Nanaba met en pause les applications de jeux et autres réseaux sociaux en y insérant un jeu éducatif. Ainsi, il faudra, par exemple, répondre à une quinzaine de questions ou à un test rapide de moins d’une minute avant de pouvoir se divertir à nouveau. Un échange de bons procédés, alors que l’heure n’est plus à interdire les écrans, mais à optimiser leur utilisation !

L’Edtech Nanaba : la solution 4.0

Nanaba est née dans les Alpes-Maritimes. Elle propose aujourd’hui des modules allant du CP au collège. Une fois installée, l’appli instaure des pauses révision avant de pouvoir utiliser TikTok, Yotube et même Fortnite. C’est à vous, parents, de sélectionner les applications à bloquer, ainsi que la récurrence des QCM. Tout est personnalisable.

Nanaba se veut éducative mais non punitive. Pas question de sanctionner l’enfant s’il répond faux aux QCM. Il pourra quand même profiter de ses jeux.

En parallèle, les parents, eux, recevront une alerte sur les difficultés qu’il rencontre.

Les enfants apprennent avec Nanaba

Mathématiques, anglais, français, science : les modules de QCM ont été pensés et validés par des professeurs de l’éducation nationale. Plusieurs matières et niveaux scolaires sont disponibles via l’appli.

Enfin, Nanaba participera, en janvier prochain, au CES de Las Vegas, le salon de l’innovation électronique grand public.

L’application est disponible sur iOS et Android. Pour accéder au service, un abonnement est requis. Découvrez toutes les infos juste ICI