Revisiter Noël avec The Good Goods !

Noël c’est dans 18 jours maintenant ! Pour beaucoup c’est encore la course effrénée aux cadeaux. Pour d’autres, c’est l’inverse. Certains sont plutôt animés par l’envie de recevoir moins, voire aucun, cadeaux pour ce noël 2021. Un choix souvent incompris par son entourage, ses proches ou encore ses amis. Alors, comment leur faire comprendre avec pédagogie ? Les astuces de Victoire Satto, co-fondatrice de The Good Goods, média 2.0 tourné vers une mode plus responsable.

Un Noël plus frugal

Première grande étape pour faire passer votre message : la pédagogie. Vos convictions écologiques ne sont pas celles des autres. Chacun a son degré d’éveil. Alors si vous souhaitez faire passer votre message, misez sur un échange bienveillant, tout en douceur. Expliquez vos raisons de façon simple et concrète. Vous pouvez refuser de recevoir une dizaine de cadeaux par manque de place ou parce que vous ne pourrez pas rendre la pareille financière, par exemple.

Evidemment, l’anticipation est aussi une clef indispensable. N’attendez pas d’être le 23 décembre, pour leur expliquer que, cette année, vous dites non aux traditionnels cadeaux de Noël. N’hésitez pas à échanger sur le sujet à distance de l’évènement, pour éviter le stress et l’anxiété.

Si vous éprouvez des difficultés à aborder le sujet, intéressez-vous d’abord à eux. Demandez-leur ce dont ils ont besoin ou envie, avant de parler de vous ! C’est une belle façon d’échanger.

Certains de vos proches ressentiront une immense frustration à l’idée de ne pas vous offrir de cadeaux. Vous pourrez alors leur rappeler que Noël est avant tout l’occasion d’être ensemble, de prendre le temps de vivre. Si l’attention matérielle compte pour eux, alors pensez aux idées alternatives. Vous avez peut-être besoin de remplacer un ustensile de cuisine ou envie de découvrir une nouvelle marque de cosmétique bio. C’est le moment où jamais.

La clef c’est la bienveillance mais aussi la patience !

Pssst : si vous avez besoin d’idées cadeaux The Good Goods propose une sélection raisonnable !