Agence « Dimension », le guide pour le dirigeants d’entreprises

Comme chaque semaine dans Le Club Radio Monaco, on retrouve Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco Economic Board (MEB), pour mettre à l’honneur les entreprises de la Principauté de Monaco. Aujourd’hui, nous recevons David Wigno, directeur général de l’agence « Dimension ». Fondée il y a un peu plus de 10 ans à Monaco, c’est une société spécialisée dans la communication qui emploie une dizaine de salariés.

Il est vrai que l’image et la communication sont devenues des éléments essentiels dans la gestion d’une activité d’une entreprise. Il semblerait que de nos jours, les dirigeants ont de plus en plus besoin d’être conseillés, d’être accompagnés dans leur trajectoire et leur positionnement, notamment dans cette période de crise sanitaire qui persiste.

