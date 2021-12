Manal et Karolyn ont relevé le défi dans le désert marocain

Elles ont ramené la Coupe à Monaco ! Quelques jours après leur belle victoire sur le Rallye Aicha Des Gazelles dans la catégorie 100% électrique, Manal Faxelle et Karolyn Favreau ont fait un détour par la Principauté afin de partager leur expérience et leur satisfaction d’avoir défendu les couleurs de Monaco Liver Disorder, une association qui sensibilise le grand public à une maladie rare du foie de l’enfant et soutient un projet de rénovation des services pédiatriques de l’Archet II à Nice.

Dans le désert marocain, le sable et le vent sont chauds et la chaleur étouffante … mais la victoire, elle, est savoureuse. C’est ici que Manal Faxelle-Abouhamda et Karolyn Favreau ont remporté le trentième rallye Aïcha des Gazelles dans la catégorie E-Gazelle (100 % électrique).

Après une dernière vérification technique et administrative à Nice, les deux pilotes sont parties de Monaco, le 18 septembre dernier, sous le regard attentif de SAS le prince Albert II. Direction le port de Sète où une embarcation les attend pour aller à Tanger (Maroc).

L’épreuve du Maroc débute alors le 22 septembre. 6 étapes à parcourir, 9 jours de compétition… la tâche était loin d’une promenade de santé comme en témoigne Manal qui nous a rejoint à Radio Monaco pour nous faire part de cette expérience inoubliable.

Une victoire pour le MLD

Arrivées à Essaouira le 2 octobre, aux commandes de leur Renault Zoé électrique floquée numéro 500, Manal Faxelle-Abouhamda et Karolyn Favreau sont déclarées vainqueures avec seulement 91,5 points de pénalités. Célébration pour les nouvelles championnes qui au passage ont arboré un drapeau de l’association MLD « Monaco Liver Disorder ».

Cette course, elles la dédient à l’association monégasque qui lutte contre les maladies infantiles du foie, et œuvre pour le don d’organe. Pour la présidente Carla Fadoul Shechter et tous les enfants qui les regardaient depuis la France, c’est un rêve inattendu qui se réalise.

Manal Faxelle-Abouhamda et Karolyn Favreau ont fêté leur retour à Monaco comme il se doit, avec une tournée médiatique et institutionnelle aux côté de la présidente Shechter. Les compétitrices ont déjà les yeux tournés vers l’avenir. Un futur rempli de grands projets comme ce rallye remporté.