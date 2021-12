Les mots doux de Carla Bruni au Grimaldi Forum de Monaco

Sept ans après « Little French Songs », Carla Bruni est de retour sur scène forte d’un nouvel album de chansons originales.

Cet album éponyme, réalisé par Albin de la Simone, lui ressemble. Et pour cause, Carla Bruni en a signé tous les textes. Pour les compositions, elle a collaboré avec Julien Clerc, Michel Amsellem ou encore Calogero. Ce qui permet à l’artiste de se réinventer tout en restant fidèle à sa douce poésie et à son timbre doux et caressant.

Avant de se produire en Principauté (le 7 janvier 2022 au Grimaldi Forum), Carla Bruni s’est confiée au micro de Radio Monaco avec authenticité et sincérité. Elle répond aux questions de Jean-Christophe Sanchez.