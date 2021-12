Masser son corps avec les huiles essentielles

Chaque mercredi RDV avec Lydia Bosson. Aromathérapeute passionnée, elle a également fondé l’école USHA VEDA basée en Suisse et dédiée au domaine de la santé au naturel. Pour profiter de tous les bienfaits des huiles essentielles, vous pouvez les diffuser. C’est en effet une approche très simple et qui désinfecte en même temps l’atmosphère. Lydia Bosson est formelle : les huiles essentielles peuvent influencer vos fonctions physiques et psycho-émotionnelles. Et vous pouvez vous masser avec !

Comment se masser avec les huiles essentielles ?

Lydia Bosson conseille de masser le corps entier, le matin avant la douche. Pour cela, vous pouvez diluer 60 gouttes d’huiles essentielles dans 100 ml d’une huile végétale. Ce petit rituel permet de stimuler la lymphe, mais aussi de nourrir votre peau. En même temps, vous profitez d’un effet immuno-stimulant, bien appréciable en cette saison.

Quelles huiles essentielles pour se masser ?

Misez sur des huiles énergisantes et revitalisantes. C’est le cas par exemple de l’épinette noire, du pin sylvestre ou encore du sapin blanc.

Les lavandes sont aussi idéales comme la marjolaine, surtout si vous êtes quelqu’un de tendu.

Pour ceux qui préfèrent les huiles plus exotiques il y a aussi l’Ylang-ylang ou le bois de antal.

Dernière astuce : les frictions !

Lydia Bosson suggère de vous frictionner la plante des pieds. A conseiller si vous êtes très enrhumé notamment. Vous pouvez le faire avec 20 gouttes d’HE de Ravintsara ou d’Eucalyptus .

Vous pouvez aussi frictionner la colonne vertébrale et l’intérieur des bras si vous le souhaitez.

Attention, l’aromathérapie n’est pas sans contre-indication. Il est essentiel de se fier à un professionnel. Il est très important de tenir compte des éventuelles interactions avec des médicaments ou des produits cosmétiques.

Sachez qu’il existe des livres sur l’aromathérapie et des guides pour vous informer.

Lydia Bosson a écrit plusieurs livres :

Son nouveau livre – Guérir avec l’aromathérapie

L’aromathérapie énergétique – Guérir avec l’âme des plantes

Hydrolathérapie – Guérir avec les eaux subtiles des plantes

La tasse d’eau chaude à la santé de la vie

Grandir avec les huiles essentielles – Aromathérapie énergétique appliquée

L’ayurvéda jour après jours – Métamorphoser sa vie

Enfin, elle partage ses connaissances au niveau international via de multiples séminaires et conférences.