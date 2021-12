Sur les traces de nos valeurs avec Kévin Finel ! Il n’est pas toujours évident de les définir et d’identifier les nôtres. Kévin, co-fondateur de la plateforme Psychonaute, vous propose un tour d’horizon pour découvrir ces valeurs qui nous animent !

Où se cachent nos valeurs ?

Si on nous pose la question, nous répondrons surement : la liberté, le bonheur ou encore la justice. En fait, derrière ces mots, se cachent de grands concepts qui touchent à nos émotions.

D’ailleurs, chaque être humain possède quelques valeurs maitresse. Elles peuvent presque être identitaires.

Pourtant, on nous posera rarement cette question. Enfant, nous ferons plutôt face à la traditionnelle phrase : « Qu’est ce que tu veux faire plus tard ? » Nous pourrions tout à fait demander à un plus jeune quelles sont ses valeurs clefs. Qu’est ce qui motive ses choix, ses objectifs ou encore ses activités. C’est une étape assez simple pour venir les identifier, les détecter et mieux y répondre aussi.

Être plus aligné !

Lorsque nous sommes capables d’identifier nos valeurs, nous nous offrons l’opportunité d’être plus connectés. C’est un alignement pour choisir la direction que l’on veut prendre.

Evidemment, comme tout, les valeurs évolueront. Celles d’aujourd’hui ne seront ps forcément celles de demain !

Retrouvez Kévin Finel chaque mois sur Radio Monaco Feel Good.