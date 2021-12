Le rouleau de jade : un indispensable pour le visage

Le rouleau de jade ! Il repulpe la peau, lisse les rides et fait monter le glow naturellement. Alors comment bien s’en servir ? Quels sont tous ses bienfaits ? Les explications beauté avec votre coach Farida Brahim.

Le rouleau de jade : le geste beauté

Le « jade roller » est issu de la médecine traditionnelle chinoise. C’était d’ailleurs l’accessoire phare des femmes pour préserver leur capital jeunesse. Et aujourd’hui, le rouleau de jade est de retour sur le devant de la scène. Beaucoup louent ses bienfaits beauté et ses vertus.

Grâce à ces petits rouleaux, vous pouvez travailler différentes zones du visage. Par exemple, les cernes ou encore l’ovale du visage. Le rouleau de jade va à la fois resserrer les pores et stimuler la circulation lymphatique. Il atténue les cernes et les poches sous les yeux. Par ailleurs, il améliore l’élasticité de la peau et booste son éclat.

Comment utiliser son rouleau ?

Pour en retirer tous les bienfaits, Farida vous conseille de l’utiliser matin et soir. Pour cela, il suffit d’appliquer votre crème ou soin, puis de vous servir du rouleau. Cela permet de renforcer son action. Vous pouvez démarrer par le contour des yeux, puis le reste du visage, toujours de bas en haut et de l’intérieur vers l’extérieur. Pour une réelle efficacité, ces gestes sont à reproduire pendant au moins cinq minutes.

Quel rouleau choisir ?

Le vrai rouleau de jade est souvent très cher. Vous pouvez tout à fait miser sur le rouleau en quartz rose, facile à dénicher et plus abordable. Pensez à toujours bien rincer à l’eau votre rouleau et à le sécher après usage.