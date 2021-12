Les livres coups de coeur pour Noël !

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la médiathèque de Monaco vous a concocté une jolie sélection. Trois coups de coeur à glisser au pied du sapin de Noël. Tour d’horizon de ces pépites littéraires avec Céline Sabine, adjointe au conservateur de la médiathèque de Monaco.

Un peu de poésie

Premier arrêt poétique avec le roman de Bérangère Cornut : « Elise sur les chemins ». Vous partirez sur les traces de cette fillette de 11 ans qui partage son quotidien avec sept frères et soeurs, en pleine montagne. Elise va devoir s’élancer à la conquête de son frère, partit en ville et visiblement en danger. L’occasion pour elle de découvrir un monde réel et fantastique à la fois. « Elise sur les chemins » a un style bien particulier puisque le roman est écrit tout en vers. Pour autant, il ne s’agit pas de poésie mais bien d’un conte axé autour de la liberté et de la nature.

Un album pour enfant pédagogique et ludique

Zoom maintenant sur « Nico et Ouistiti explorent le pôle nord ». Un album pour enfant à partir de cinq ans. L’occasion de

découvrir de magnifiques illustrations pour partir à l’aventure. Les enfants découvriront la faune polaire mais aussi la menace qui pèse sur la banquise : le réchauffement climatique.

Les yeux vers le ciel !

Dernier coup de coeur « L’empreinte du ciel étoilé » édité à Nice par les éditions Gilletta. Voyage entre les Préalpes de Grasse et le Mercantour. Une zone réputée pour offrir des conditions idéales pour observer la voute céleste. Un magnifique livre avec photos, adapté aussi bien aux passionnés qu’aux curieux.