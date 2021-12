Dépêche-toi : stopper ce driver pour ne plus s’éparpiller

Lynda Pausé, coach en développement personnel, décrypte les drivers. Ce sont des messages contraignants. Ils sont portés par nos parents et finissent pas être gravés en nous. Evidemment, nous sommes tous dominés ou au moins conditionnés par quelques drivers dominants. Ils constituent notre personnalité. Aujourd’hui zoom sur le cinquième et dernier driver : Dépêche-toi !

Si ce driver est trop présent, alors vous êtes toujours en train de courir après le temps. Vous tentez de tout faire dans un temps imparti, bien souvent trop limité. C’est ce qui vous donne le sentiment d’être toujours dans l’action. Vous cherchez par ce biais une forme de reconnaissance. Parmi vos peurs les plus ancrées : le manque de temps, d’argent et finalement une insécurité constante.

Malheureusement, si le driver « Dépêche-toi » est trop présent, vous risquez de finir par être surmené. Vous aurez aussi tendance à retarder le passage à l’action et à vous précipiter à la dernière minute.

Les conseils de Lynda Pausé pour ralentir

Pensez à bien définir vos priorités. Cela vous évitera de vous éparpiller. Vus pouvez vous reposer sur une TO DO LIST efficace et bien hiérarchisée.

Commencez aussi à déléguer. On a tous besoin d’un coup de pouce et d’être bien entouré.

Par ailleurs, autorisez-vous à faire une chose après l’autre. Ce n’est pas parce que vous ne courrez pas que vous n’êtes pas productif ! Vous avez le droit de profiter aussi de temps de repos.

Ce sont de petits gestes simples, des habitudes à instaurer. Cela vous permettra de profiter d’un rythme de vie plus écologique. Vous gagnerez aussi en sérénité et en sagesse !