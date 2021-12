Bad news concernant Cowboy Bebop et Dune Spice Wars

A peine quelques semaines après le lancement de la saison 1 de la série live Cowboy Bebop sur Netflix, on apprend que la saison 2 a été annulé par la plateforme.

Il n’y a pas vraiment de raison officielle donnée par Netflix suite à cette annulation. Même si on peut supposer en toute logique que la série n’a pas rencontré son public, on peut s’interroger sur certains choix artistiques concernant certains personnages principaux. En bonne plateforme américaine, Netflix a choisi de s’orienter vers du tout inclusif alors que les fans de cet anime culte japonais voulait simplement retrouver les héros tels qu’il les avaient connu.

Après Castlevania et autres The Witcher, Netflix songe à adapter Megaman, le jeu culte de Capcom sur sa plateforme. Pour le moment on ne sait pas grand chose sur l’adaptation, à part que celui-ci sera certainement du live action mais au moins Netflix pourra compter sur une fanbase solide, car Megaman représente près de 35 millions de jeux vendus depuis la création de la licence.

Grosse annonce pour Dune Spice Wars

Dune dont la dernière adaptation en film par Denis Villeneuve a fait un carton sera bientôt un jeu vidéo. On rappel d’ailleurs qu’à la base Dune est un roman de Frank Herbert qui a connu une adaptation au cinéma par David Lynch. Ce Dune Spice Wars qui n’a rien à voir avec les Spice Girls se concentrera autour de la guerre des épices qui constitue un élément central de l’oeuvre.