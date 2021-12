Eric Rinaldi, dernier pêcheur à Monaco

On trouve de tout à Monaco, on a une multitude d’activités incroyables et aujourd’hui nous avons le privilège de recevoir le dernier pêcheur de Monaco. Le seul et unique Eric Rinaldi, spécialiste de la « pêcherie U’luvassu ». Père de famille, chaque jour il prend le large au matin et passe la journée à pêcher. Auparavant, il naviguait en solitaire, mais aujourd’hui, il est en compagnie de son oncle qui lui tient chaud au cœur. L’entretien avec Benjamin Ducongé :

Au-delà de la cueillette aux poissons et fruits de mer, Eric s’occupe aussi de la livraison sur les yachts et plus encore. Grâce au site monégasque, « ma-poissonnerie.mc« , de nombreux plateaux, du poisson et des fruits de mer. « Le secret du succès de notre poissonnerie et de sa terrasse de dégustation est simple, des produits d’une extrême fraîcheur et de qualité à des prix raisonnables. Préparés en toute simplicité et sans artifices, notre cuisine est au service du gout avant tout respectant le produit pour vous proposer une dégustation des plus savoureuse. »

