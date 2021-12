Ludovic Maire, massothérapeute pour les particuliers et les entreprises

Aujourd’hui, dans le club Radio Monaco, on va parler du bien-être au travail. Nous recevons Ludovic Maire de « Ludovic Maire Massage », masseur professionnel. Il faut le savoir, lorsqu’une entreprise fait appel à un massothérapeute assez régulièrement, c’est qu’elle veut augmenter son chiffre d’affaire. En effet, les études basées aux Etats-Unis ont révélé que, grâce à cela, on augmente de 20 % le chiffre d’affaire d’une entreprise en général.

Non seulement, cette méthode permet d’augmenter le chiffre d’affaire, mais elle permet aussi de diminuer le taux d’absentéisme. Les employés sont considérés par leur patron, et ils se disent plus heureux de repartir travailler après une séance de massothérapie.

A écouter également :