« Monoïkos 1297 », une nouvelle marque d’articles de maisons à Monaco

Au programme dans ce nouvel épisode du Club Radio Monaco, la présentation d’une entreprise toute neuve qui vient de faire son apparition dans la Principauté. Il s’agit de Monoïkos 1297. Nous recevons les deux fondatrices de cette société pour nous en dire davantage.

La société a pour objet la fabrication par le biais de sous-traitants, commercialisation, export, achat, vente en gros, demi-gros et au détail, par tous moyens de communication à distance, de linge de lit et de maison, d’articles textiles de table et de cuisine, serviettes, peignoirs, tapis et accessoires pour la salle de bain, d’articles de décoration, bougies, senteurs, de savons et articles de cosmétiques et tous accessoires et compléments pour la maison.

