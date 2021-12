La passion pour les santons au marché de Noël de Nice

Dans notre série de reportages dédiés aux marchés de Noël de la Côte d’Azur, direction Nice où les santons de Provence ont le vent en poupe.

Au pied de la grande roue illuminée de la place Masséna, les stands dédiés aux santons de Provence attirent tous les regards sur le marché de Noël. Les rois mages, les boulistes et les animaux de la ferme envoutent les visiteurs petits et grands.

Une histoire de famille

Les passionnés, qui se relaient souvent le flambeau de génération en génération, mettent un point d’honneur à agrandir leur crèche de Noël chaque année. Certains viennent en famille choisir le nouveau santon à ajouter à leur collection. Ces figurines fabriquées en argile, typiques d’Aubagne – la ville de Marcel Pagnol – pourraient bientôt être inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

Reportage de Nathalie Michet.