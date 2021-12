Extase gourmande au Village de Noël de Monaco

Vous êtes plutôt foie gras, travers de porcs, socca ou tartiflette ? Peu importe en réalité car au Village de Noël de Monaco les amateurs de bonne chère ont l’embarras du choix. Reportage de Nathalie Michet.

Pour le dernier numéro de notre série consacrée aux marchés de Noël de la Côte d’Azur, nous vous emmenons sur le Port-Hercule à la découverte du Village de Noël de Monaco qui lèvera le camp le dimanche 2 janvier. Entre la patinoire éphémère du Stade Nautique Rainier III (ndlr: en place jusqu’au 27 février) et les manèges, les enfants ne savent plus où donner de la tête. Leur regard est également attiré par les ours polaires et les caribous géants qui les saluent du chef. Ces automates XXL rendent hommage au Canada, thème central de l’édition 2021 de ce Village de Noël.

Des produits généreux

Les grands, eux, se laissent guider par les odeurs irrésistibles qui se dégagent des chalets gourmands. Du Sud-Ouest à l’Alsace, en passant par la Savoie, les régions françaises et leurs traditions culinaires sont dignement représentées. La Boucherie, le Refuge des Pyrénées ou encore le Bretzel Mignon… Chaque enseigne a ses spécialités et ses habitués. Certains viennent chaque année au même chalet pour savourer religieusement leur plat préféré ou leur sandwich fétiche. Par exemple, le fameux « Vosgien » que nous décrit avec délectation un père de famille franco-russe.

Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir de régime et laissez-vous guider par Nathalie Michet.