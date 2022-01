Au cœur de la boucle thalassothermique du Larvotto

Entrée en service en juillet 2021, la boucle thalassothermique du Larvotto à Monaco permet de chauffer et de climatiser les immeubles en utilisant l’énergie calorifique de la mer. Pour comprendre comment ça fonctionne, nous vous proposons une visite guidée en compagnie de Pierre Bardy, directeur des réseaux de chaud et de froid urbain au sein de la SMEG.

Dans l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, Monaco investit massivement dans les énergies renouvelables. Ainsi, la Principauté mise de plus en plus sur l’énergie marine afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Parmi les grands chantiers emblématiques de cette stratégie, il y a le développement des boucles thalassothermiques. Une filière de plus en plus prisée sur la Côte d’Azur puisque la ville de Cannes s’y met elle aussi.

L’énergie calorifique de la mer

Ce système, déjà installé depuis 1986 à Fontvieille, consiste à pomper l’eau de mer pour en capter l’énergie calorifique, et ensuite alimenter en chaud et en froid les bâtiments qui sont raccordés au réseau. En cours de développement à la Condamine, la thalassothermie fonctionne déjà du côté du Larvotto. La boucle de ce quartier moderne du nord-est de la Principauté est entrée en service en juillet 2021 avec l’inauguration du nouveau complexe balnéaire. 5000 m2 de locaux commerciaux sont en effet chauffés et climatisés grâce à l’énergie issue de la mer.

A la surface, sur la plage, on ne nous soupçonne rien… Il faut entrer les locaux sous-terrains pour comprendre comment la machinerie fonctionne. Radio Monaco vous propose une visite guidée en compagnie de Pierre Bardy, directeur des réseaux de chaud et de froid urbain au sein de la SMEG (SeaWergie).