The Belly Lab : prenez soin de votre ventre

Cap sur la méthode The Belly Lab avec sa fondatrice Joëlle Bildstein. Malgré sa pratique intensive du sport, Joëlle s’est aperçue que son ventre demeurait enflé. Ballonnements, ventre gonflé ou encore problème digestif. Autant de tracas auxquels nous sommes souvent confrontés. Et pour cause : nos émotions ont un impact sur notre ventre.

Le ventre : ce deuxième cerveau !

Et oui, le ventre est notre deuxième cerveau. En effet, il est à l’origine de près de 80% des messages et signaux qui circulent dans notre corps. C’est aussi le siège de nos émotions. Il peut donc influer sur l’humeur ou le taux de stress. Avec The Belly Lab, Joëlle poursuit une mission : réconcilier les femmes avec leur ventre et apprendre à en prendre soin.

The Belly Lab : une méthode tout en douceur

La méthode TBL se base sur des exercices physiques doux. Vous retrouverez par exemple la gym hypopressive axée autour de la respiration et du périnée. C’est un travail respiratoire et à la fois postural.

The Belly Lab a l’avantage d’être accessible à toutes et de pouvoir se pratiquer à n’importe quel moment de la journée, assise, debout, allongée et même au travail. Joëlle recommande de s’y adonner 15 minutes par jour, à la suite ou fractionné. Par ailleurs, vous pouvez l’intégrer dans une routine sportive en faisant du vélo ou encore en marchant.

The Belly Lab vise à améliorer la tonicité de votre périnée et de votre transverse pour un ventre plat et un bien-être global.

