Effacer, recommencer. Dessiner, corriger. Le tout sans jeter de feuille. C’est le défi relevé par Marisa Bischoff. Cette créatrice varoise a imaginé un carnet écologique zéro déchet. Positionnée sur le marché du développement durable, elle propose du textile et des accessoires éthiques avec sa marque Mari’s.A

Le carnet écologique et ludique

Depuis 2019, Marisa Bischoff a lancé des carnets écologiques effaçables. Leurs avantages : ils sont économiques et ludiques. Tous sont à l’effigie de personnages protecteurs de notre belle planète. De quoi sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l’environnement. Ils pourront ainsi s’adonner au dessin ou encore à l’écriture avec Lulu la méduse sportive. Didi le pélican courageux et Zaza l’autruche rigolote sont également de la partie. Trois ambassadeurs engagés pour la protection de la terre, du ciel et des océans.

Un carnet effaçable respectueux de l’environnement

Ce carnet écologique de 40 pages est multi facettes. En effet, l’enfant peut s’en servir comme cahier de dessin, d’écriture ou encore de brouillon. C’est à lui d’inventer et de créer. Chaque feuille est effaçable, au minimum 300 fois, à la manière d’un tableau blanc. C’est donc une économie de 6 000 feuilles de papiers. Il est ainsi idéal pour diminuer l’utilisation du papier tout en favorisant une activité créative, loin des écrans.

Mari’s.A : une marque engagée

Ce carnet est un pas de plus sur le chemin green de Marisa Bischoff. La toulonnaise commercialise déjà sa ligne de vêtements éthiques dédiés aux enfants de 3 à 10 ans. Tous sont 100% en coton bio certifié GOTS. Passionnée, Marisa fourmille d’idées et compte ainsi élargir sa gamme avec d’autres accessoires.